Calciomercato Milan, assalto a gennaio: è fra gli obiettivi del Barcellona

Il Milan dovrà guardarsi dal tentativo del Barcellona per il suo gioiello: la lista della spesa dei catalani è praticamente pronta.

Situazione delicata a Barcellona. La squadra catalana, nonostante il mercato a cinque stelle della scorsa sessione estiva, non sta raggiungendo gli obiettivi sperati.

La formazione di Xavi ha perso malamente il Clasico ed è successivamente uscita dalla Champions League con un turno di anticipo. Una bella delusione per un club storicamente ricco e vincente.

Per riparare a certi difetti, la dirigenza catalana è pronta nuovamente a tuffarsi sul mercato. A gennaio si prospetta molto movimento: la lista degli obiettivi di Xavi è già pronta e vanta numerosi nomi di alto rango.

Anche Tonali nella lista di Xavi: giocherà con Kessie?

Secondo quanto riporta la stampa iberica, precisamente il quotidiano Sport, la dirigenza blaugrana è pronta ad accontentare il proprio allenatore con un paio di grandi colpi invernali: un terzino destro ed un mediano di qualità.

Il Barça segue diversi profili. Uno di questi, per il centrocampo, porta direttamente a Milanello. Piace Sandro Tonali, mediano tuttofare del Milan che negli ultimi due anni è cresciuto in maniera esponenziale, diventando uno dei calciatori italiani più forti in circolazione.

Tonali non è certo l’unico nome di spessore nella lista della spesa del Barcellona. Xavi segue anche altri profili internazionali e costosi, come Jorginho, Rodri o Declan Rice. Ma occhio ai possibili assalti al club rossonero, che al momento non intende affatto prendere in considerazione proposte per Tonali.

C’è la remota possibilità che Tonali sbarchi prossimamente in Spagna per giocare al fianco dell’ex compagno Franck Kessie, già strappato la scorsa estate dal Barça al Milan. Ma non è detto che, per fare spazio ad un nuovo mediano, non sia proprio l’ex rossonero a fare le valigie visto lo scarso minutaggio.