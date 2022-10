Il Milan dopo l’esplosione: pronto il super colpo per Pioli

Il Milan osserva interessato il giovanissimo calciatore, letteralmente esploso in questo inizio di stagione. La concorrenza, però, è di quelle importanti. Il punto della situazione

Ha vestito la maglia del Barcellona e poi quella del Psg. Ha giocato per le loro giovanile, poi in estate è tornato a casa, lì dove è nato, in Olanda.

Xavi Simons da qualche mese, ormai, veste la maglia del Psv Eindhoven, di cui è diventato protagonista. Sta giocando un po’ in tutti i ruoli della trequarti e i numeri sono di quelli importanti. Dopo 11 partite di Eredivisie, il classe 2003 ha realizzato otto gol e quattro assist. Il 19enne ha messo a segno una rete anche in Europa League, contro lo Zurigo.

Calciomercato Milan, occhi puntati sul giovane olandese

Le grandi squadre non hanno mai smesso di osservarlo. Lo ha fatto in passato il Milan e stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, lo sta ancora facendo. I rossoneri sono tra le squadre interessate a Xavi Simons. Il Diavolo potrebbe decidere di rafforzare la trequarti con un nuovo giovanissimo, in vista del possibile addio di Brahim Diaz.

Come detto, la concorrenza non manca: oltre al Milan, infatti, anche Liverpool e Arsenal sarebbero particolarmente interessati al calciatore.