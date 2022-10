Rebic e Krunic, Maldini premia la “coppia dei Balcani” a Milanello – VIDEO

Rebic e Krunic hanno ricevuto un riconoscimento a Milanello nella giornata di oggi: c’è una ragione ben precisa.

Rade Krunic e Ante Rebic sono al Milan dall’estate 2019 e sono giocatori molto apprezzati da Stefano Pioli. Entrambi in questi anni hanno dato un contributo alla squadra, anche se soprattutto dal croato ci si aspettava di più in certi momenti. Comunque, allenatore e dirigenza credono in loro.

I due giocatori condividono non solo la maglia rossonera, ma anche il fatto che con essa abbiano raggiunto le 100 presenze. Per questo traguardo sono stati entrambi premiati a Milanello da Paolo Maldini in persona, che ha consegnato loro il consueto riconoscimento.

Il direttore tecnico del Milan ha fatto il seguente discorso di fronte al gruppo: “Siamo qui per premiare le 100 presenze di Rade e Ante. La coppia dei Balcani è una coppia di poche parole, io farei un applauso”.

Successivamente Krunic ha parlato così: “Parlo per tutti e due. Ringrazio Ricky e Paolo per la vostra fiducia, ma anche il mister e lo staff oltre ai miei compagni“. Rebic non ha fatto nessun discorso, si è limitato a dire: “Sono d’accordo con Rade sempre“.