Che batosta per il Chelsea! De Zerbi “vendica” il Milan

Giornata amara per il Chelsea di Graham Potter! Il ritorno al Falmer Stadium è stato davvero triste per l’allenatore. Il Brighton di De Zerbi…

Sorprendente sconfitta per il Chelsea di Graham Potter. Al Falmer Stadium, contro il Brighton, i blues sono caduti per 4-1. Tutto merito di Roberto De Zerbi, nuovo allenatore dei gabbiani inglesi. La gara è stata subito in discesa per la squadra di casa, che ha chiuso il primo tempo con un vantaggio di 3-0.

In gol per il Brighton Trossard, e due autogol clamorosi di Loftus-Cheek Chalobah. Nei secondi quarantacinque minuti, il Chelsea ha mostrato segnali di ripresa, ed ha accorciato le distanze grazie alla rete di Kai Havertz. Si pensava che i blues potessero riprenderla, quantomeno per un pareggio. Ma il Brighton di De Zerbi ha chiuso i giochi con Gross, che ha segnato il 4-1 praticamente allo scadere.

I media inglesi si sono scatenati dopo la sconfitta di Graham Potter al suo ritorno da ex allenatore in casa del Brighton. Tante critiche e polemiche, nonostante le ultime erano state solo vittorie per il suo Chelsea. Un pò di ansia da prestazione? La cosa certa è che i tifosi milanisti sono stati assolutamente contenti del fatto che i blues siano stati battuti dalla squadra guidata da un allenatore italiano.

Come se Roberto De Zerbi abbia in un certo qual senso vendicato le due amare sconfitte del Milan in Champions League contro il Chelsea, soprattutto la seconda fortemente condizionata dall’operato dell’arbitro. Una mera consolazione! Importante sottolineare che la vittoria del Brighton contro il Chelsea è il primo successo di De Zerbi in Premier League.