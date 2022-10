Milan, era praticamente fatta: il DS ha bloccato tutto

Notizie fondamentali sul mercato del Milan! L’accreditato portale francese ha fornito nuove indiscrezioni sull’interesse di Maldini per il difensore…

Il Milan, come ormai risaputo, è alla ricerca di un nuovo difensore di piede mancino per la sua retroguardia. Sfumato Sven Botman, adesso Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo nel mirino un nuovo centrale. In realtà, il giocatore in questione è vicinissimo al Milan secondo diverse fonti: un affare praticamente certo che ha solo bisogno di essere sancito al momento giusto.

Parliamo ovviamente di Jakub Kiwior, il talentoso difensore polacco in forza allo Spezia. Il classe 2000 ha attirato l’attenzione di tanti club grazie alle sue prestazioni in crescendo delle ultime due stagioni. Adesso, ha anche rapito l’attenzione di Michniewicz, CT della Polonia, pronto a portarlo con il resto dei connazionali ai Mondiali.

Su Kiwior, come accennato non c’è soltanto il Milan ovviamente. Come riportato oggi da Foot Mercato, Jakub è finito prepotentemente anche nel mirino della Juventus. Pare che Max Allegri abbia ben quattro candidati in mente per prendere un posto nella sua retroguardia: Gabriel dell’Arsenal, Igor della Fiorentina, Pavlovic del Salisburgo e appunto Kiwior dello Spezia.

Il portale francese fa però una precisazione importante, sottolineando proprio il fatto che il polacco è ormai vicinissimo al Milan!

Kiwior al Milan, tutto rinviato!

Foot Mercato fa sapere che i dialoghi tra il Milan e lo Spezia per Jakub Kiwior procedono spediti. E c’è di più! La medesima fonte riporta che qualche settimana fa il club rossonero aveva praticamente chiuso per l’acquisto a titolo definitivo del polacco per una somma di 18 milioni di euro. A cambiare le carte in tavola è stato l’arrivo del nuovo DS Eduardo Macia.

Il dirigente ha infatti rallentato la trattativa. Il motivo è solo uno: aspettare la fine del Mondiale in Qatar e sperare in un’impennata del valore di mercato del difensore. Pare che in casa Spezia si aspettino un incremento sino a 30 milioni di euro. Se fosse così, il Milan sarebbe ancora disposto a portare a termine l’affare? Difficile a dirsi adesso, la cosa certa è che le prossime settimane saranno assolutamente decisive per il futuro di Kiwior.