Milan, rinforzo francese: colpo a zero dalla Ligue 1

Occhi puntati in Ligue 1 per un’occasione a centrocampo: il francese può sbarcare a Milano a zero. Ecco di chi si tratta: il punto della situazione

Come ogni stagione la lista dei calciatori che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno è davvero lunga. Guardare al calciomercato degli svincolati è un dovere per tutti.

Il Milan la scorsa estate ha acquistato Divock Origi, pescando dunque dalla Premier League. I rossoneri hanno puntato tanto sul belga, affidandogli un ruolo da protagonista: secondo i piani del club, l’ex Liverpool avrebbe dovuto alternarsi in avanti con Olivier Giroud. Cosa che effettivamente sta succedendo, adesso, dopo che Origi si è messo alle spalle i suoi guai fisici.

Guardando alla prossima stagione sono davvero parecchi i giocatori interessanti che si libereranno a zero dalla propria attuale squadra. Il Milan, da sempre, osserva il mercato francese. Frederic Massara e Paolo Maldini hanno spesso acquistato dalla Ligue 1, dimostrando grande conoscenza e competenza.

Calciomercato Milan, sfida a Juve e Roma per il centrocampista

Tra i calciatori con contratto in scadenza nel 2023 c’è anche Houssem Aouar. Il centrocampista francese ha compiuto 24 anni lo scorso giugno. E’ reduce da un infortunio alla caviglia, che gli ha fatto saltare le prime partite. Sabato scorso contro il Montpellier, alla sua terza presenza stagionale in Ligue 1, ha trovato il suo primo gol.

Aouar ha mostrato ben presto le sue qualità, finendo subito nel mirino dei grandi club. Il Lione in passato ha rifiutato offerte importanti, superiori ai 30 milioni di euro. Ora il rischio di perderlo a zero è concreto.

Un’opportunità che diverse squadre sono pronte a cogliere. In Inghilterra West Ham, Liverpool ma soprattutto Newcastle e Arsenal sono pronte a fare sul serio. La Premier League sembra davvero la meta più probabile ma attenzione all’Italia. Piace, infatti, a Roma e Juve. Per il Milan potrebbe davvero essere un’opportunità.