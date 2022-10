Colpo vicinissimo, arriva a gennaio: l’indiscrezione fa sognare il Milan

Arrivano notizie davvero positive per quanto riguarda il fronte calciomercato. Pare che il talento tanto apprezzato sia vicino.

Il Milan ha sognato un super-colpo di mercato per tutta la scorsa estate, senza riuscire ad avvicinarsi in maniera concreta per colpa degli alti costi dell’operazione.

Ma ora, secondo le ultime indiscrezioni, i tempi appaiono più maturi. Il talento sembrerebbe stavolta vicinissimo ad un trasferimento in Serie A, precisamente in maglia rossonera.

Stiamo parlando di Hakim Ziyech, vero e proprio tormentone del mercato Milan. Il marocchino del Chelsea ha deciso di lasciare il club inglese, dove ha sempre meno minutaggio e si sente ormai di troppo.

Ziyech scontento, trattativa avviata per gennaio con il Milan

L’indiscrezione viene lanciata dalla Spagna, precisamente dal portale esperto di calciomercato Todofichajes.com. Ziyech avrebbe ormai deciso che la sua avventura inglese sia giunta al capolinea.

Neanche l’arrivo di Graham Potter in panchina ha ravvivato la sua posizione, visto che è rimasto in panchina nelle ultime tre gare ufficiali del Chelsea.

Pare che i contatti tra l’entourage di Ziyech e la dirigenza Milan siano già ben avviati, stavolta senza grossi intoppi. Il club rossonero vuole provare a portare l’ex Ajax a gennaio a Milanello, con la formula del prestito. Sarà aggiunto un riscatto vicino ai 30 milioni di euro (trattabili) all’interno dell’operazione.

Il Milan fa sul serio e stavolta è convinto di poter arrivare a dama. Ziyech donerebbe alternative tattiche e tecniche al gioco di mister Pioli, soprattutto sulla corsia destra d’attacco.