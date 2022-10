Le formazioni ufficiali di Torino-Milan: out De Ketelaere

Serie A, Torino-Milan: scopriamo le formazioni ufficiali scelte da Juric e Pioli per la partita di campionato.

Messa da parte la fondamentale vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria, il Milan è pronto ad affrontare il Torino in una trasferta di Serie A da non sottovalutare. La squadra di Ivan Juric è un’avversaria che può rivelarsi ostica, soprattutto allo stadio Olimpico.

Stefano Pioli e i suoi ragazzi ci tengono a vincere, per rimanere in scia alla capolista Napoli prima del prossimo impegno di Champions contro il Salisburgo. Il mister rossonero ha pienamente recuperato Sergino Dest e Brahim Diaz. Lo spagnolo parte anche titolare, con Charles De Ketelaere che invece si accomoda in panchina. Chance dal primo minuto anche per Tommaso Pobega e Divock Origi, che avevano giocato anche contro il Monza nella scorsa giornata di campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan.

TORINO (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukić, Ricci, Lazaro; Vlašić, Mirančuk; Pellegri. A disp.: Fiorenza, Gemello; Bayeye, RodríguezVojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Karamoh, Linetty; Seck, Radonjić. All.: Jurić.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Pobega; Messias, Díaz, Leão; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Bennacer, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Abisso di Palermo.