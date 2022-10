Ibrahimovic non cambierà mai: è tornato a paragonarsi a Dio in un’intervista concessa a Canal+.

Zlatan Ibrahimovic ha 41 anni ed è reduce da un infortunio serio, ma ha ancora grande voglia di tornare in campo e dare il suo contributo al Milan. Dovrebbe essere a disposizione nel gennaio 2023, anche se oggi non c’è ancora una data precisa.

In attesa di poter tornare ad aiutare la squadra di Stefano Pioli, l’attaccante svedese trova comunque il modo per essere protagonista. In un’intervista concessa a Canal+ ha così parlato: “Da quando ho lasciato la Francia, tutto è crollato. Non c’è niente di interessante di cui parlare in Francia. La Francia ha bisogno di me, io non ho bisogno della Francia. Anche se avete Mbappé, Neymar e Messi, non basta. Perché? Perché non avete Dio”.

Questo è solo un estratto dell’intervista che verrà trasmessa integralmente martedì e mercoledì, ma conferma che Ibrahimovic non cambierà mai. Sempre la solita spavalderia e la voglia di dichiarare di essere il migliore. Come si vede nel video pubblicato da Canal+, non è mancata la risata dell’intervistatore di fronte alle affermazioni del calciatore del Milan.

Zlatan è così, uno che sa unire e anche dividere. Se è nella tua squadra probabilmente lo amerai, se invece ce l’hai come avversario probabilmente lo “odierai”. A lui non interessano i giudizi altrui, ha una grande considerazione di sé stesso e anche dopo i 40 anni continua a sentirsi Dio. Alcune dichiarazioni fanno anche un po’ parte del personaggio ormai, ma Ibra ha sempre avuto moltissima fiducia nei suoi mezzi.