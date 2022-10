Torino-Milan, Highlights Serie A: gol e sintesi partita – Video

Torino-Milan, la cronaca con il video degli highlights del match di Serie A disputato domenica 30 ottobre

Tutto confermato nel Milan che si presenta al cospetto del Torino per il match che chiude il programma domenicale della 12.a giornata di Serie A.

Buon inizio dei rossoneri che in avvio si procurano due nitide occasioni da gol con Leao. Brutti gli errori del portoghese che prima calcia alto da posizione favorevole poi svirgola il tiro solo davanti a Milinkovic su assist di Diaz. Scampato il pericolo, il Torino si organizza e, di fatto, annulla un Milan che si spegne improvvisamente in fase offensiva.

Dopo due tiri Pellegri e Schuurs, i granata assestano un uno-due micidiale con i due gol di Djidji di testa su cross da calcio di punizione e di Miranchuk che infila in diagonale un Tatarusanu non certo irreprensibile. Un 2-0 micidiale che manda ko un Milan uscito dalla partita dopo dieci minuti. Male i rossoneri dopo 46 minuti davvero da dimenticare.

Torino-Milan, il secondo tempo

A inizio ripresa, Pioli manda in campo De Ketelaere, Rebic e Dest al posto di Leao, Diaz e Kalulu ma il copione della partita non cambia. Il Torino continua a controllare senza problemi un Milan che non trova sbocchi offensivi. Al 67′, la partita quasi a sorpresa si riapre. Su un lancio in profondità, Messias spintona Buongiorno e approfitta dell’uscita a vuoto di Milinkovic, infilando a porta vuota dalla lunga distanza. Gran bel gol del brasiliano ma evidente il fallo sul difensore sul quale Abisso sorvola e non ricorre nemmeno al Var.

Il 2-1 non cambia comunque nulla nel Milan. Nel finale sterile assalto alla porta granata ma con nessun pericolo per Milinkovic. Finisce con una sconfitta bruttissima che manda i rossoneri a -6 dal Napoli capolista. Una brutta serata da dimenticare in fretta in vista del match con il Salisburgo decisivo per la Champions