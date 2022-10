Torino-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla stasera

Torino-Milan conclude il programma dei match domenicali della 12.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita

Una trasferta alquanto insidiosa quella che attende il Milan all’Olimpico di Torino contro i granata di Juric. I rossoneri giocheranno infatti con l’obbligo di rispondere alle vittorie di Napoli, Atalanta e Inter, una situazione sempre difficile da affrontare in un campionato equilibrato nel quale ogni battuta d’arresto può essere pagata a caro prezzo.

Reduce da quattro vittorie di fila in campionato, il Milan si presenta al cospetto del Torino con qualche novità di formazione. Pobega dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Bennacer mentre Diaz si riprenderà il posto sulla trequarti al posto di un De Ketelaere poco brillante nelle ultime uscite. Messias torna titolare a destra con Origi preferito dal primo minuto a Giroud.

Il Torino, ancora privo di Sanabria, si affida in avanti all’ex Pellegri, in gol domenica scorsa con l’Udinese. Con lui Miranchuk e Vlasic. Confermato gli altri con Schuurs e l’altro ex del match, Rodriguez, nella difesa a tre completata da Djidji.

Torino-Milan, dove vedere il match

Torino-Milan è un’esclusiva di Dazn. Il match sarà trasmesso in diretta streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q, Amazon Fire Stick, decoder TimVision, Apple Tv e console di gioco. Dazn, lo ricordiamo, è visibile anche da pc sul sito omonimo.

Non ci sarà la diretta televisiva su Sky. Chi ha sottoscritto l’opzione Zona Dazn a 5 euro in più al mese sul proprio abbonamento Dazn può vedere la partita sul canale 214 del decoder. Su Sky, al termine del match, highlights immediatamente disponibili su Sky Calcio Club e nelle varie edizioni serali di Sky Sport 24. Sintesi di Torino-Milan visibile in chiaro anche su La Domenica Sportiva su Rai 2 e Pressing su Italia 1.

Il Milan tornerà in campo mercoledì sera nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Salisburgo. Quest’ultimo sarà trasmesso in diretta streaming, in esclusiva, su Amazon Prime. Prossima sfida di campionato sabato alle 20.45 contro lo Spezia a San Siro con diretta in simulcast su Sky Sport e Dazn.