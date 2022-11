Calciomercato Milan, colpo in Messico: è un giovane difensore

Dal Messico riferiscono che gli scout rossoneri stanno visionando un giovane talento del campionato Liga MX: ma c’è un altro club all’assalto adesso.

Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori sono costantemente alla ricerca di prospetti con un potenziale da Milan da sottoporre alla visione di Paolo Maldini e Frederic Massara. In questi anni l’area sportiva rossonera sta lavorando molto bene e c’è l’obiettivo di acquisire nuovi talenti per il futuro.

Il progetto del club prevede investimenti su giovani calciatori da valorizzare e ai quali affiancare, ovviamente, dei compagni più esperti che li aiutino nel loro percorso di crescita. In attesa che il fatturato raggiunga cifre importanti e permetta alla dirigenza di fare grandi spese sul calciomercato, la politica adottata spesso è quella di prendere dei giocatori di qualità a prezzi contenuti e che possano poi rivelarsi adatti alle esigenze di Stefano Pioli.

Probabilmente al mister avrebbe fatto comodo qualche elemento più pronto nell’ultimo calciomercato, però il management sportivo ha fatto delle scelte precise e c’è grande fiducia in coloro che sono arrivati a Milanello. Per il futuro è previsto che possano arrivare altri nomi magari non troppo conosciuti in Italia.

Mercato Milan, piace Victor Guzman: ma c’è concorrenza

Stando a quanto spiegato da Elfutbolero.com, il Milan è tra le società interessate all’acquisto di Victor Guzman. Si tratta di un difensore di 20 anni che gioca in Messico con il Club Tijuana. Sulle tracce del ragazzo c’è anche il Besiktas, che in questo momento sarebbe più avanti nella corsa e che già nella scorsa finestra estiva del calciomercato aveva fatto un tentativo.

E attenzione al Chivas Guadalajara, che in Messico danno in forte pressing per l’ingaggio di Guzman. È soprattutto TUDN a riportare che il direttore sportivo Fernando Hierro ha deciso di puntare su di lui, considerato un centrale difensivo dal grande futuro.

Su somoschivas.com sottolineano che il Chivas potrebbe avere la meglio proprio sul Milan, confermando che l’interesse rossonero è reale. Guzman è stato visionato soprattutto in occasione del Torneo Maurice Revello che si è disputato in questo 2022. Gli scout di Moncada sicuramente hanno continuato a seguirlo. Vedremo se il suo futuro sarà a Guadalajara o se prenderà un’altra strada.