ML – Milan-Salisburgo, rifinitura a Milanello: Dest non è in gruppo

Le ultime dall’allenamento di rifinitura a Milanello, in vista del match fondamentale di domani in Champions League col Salisburgo.

Domani sarà una giornata chiave per il futuro della stagione rossonera. Il Milan si gioca infatti il passaggio del turno in Champions League contro il Salisburgo.

Una sfida fondamentale nel gruppo E della competizione. La squadra di Stefano Pioli è a quota 7 punti, mentre gli austriaci spingono a quota 6. Il Milan ha due risultati su tre a favore, ma non va sottovalutato l’impegno.

Oggi, a partire dalle ore 11, va in scena l’allenamento di rifinitura a Milanello. Ovvero l’ultima sgambata, durante la quale mister Pioli deciderà la formazione ideale per l’importante impegno di coppa.

Milanello, l’ultimo allenamento pre-Salisburgo: manca Dest

Il Milan si sta allenando a porte aperte, davanti ad alcuni cronisti fortunati, in quel di Carnago. Alta intensità, concentrazione massima e prove tattiche per sfidare il Salisburgo.

La grande novità è l’assenza dal gruppo di Sergino Dest. Il terzino statunitense sta svolgendo una seduta personalizzata, ancora da chiarire i motivi fisici o atletici di tale decisione.

Probabile dunque che l’ex Barcellona non sia della partita domani. Un’assenza che confermerà di fatto lo slittamento di Pierre Kalulu nel ruolo di terzino destro difensivo.

Per il resto tutti in gruppo tranne gli infortunati ormai ‘storici’. Vale a dire Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemakers e Ibrahimovic. Tutti questi, alle prese con vari problemi fisici, non torneranno prima del 2023.