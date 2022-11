Momento no per Kessie: nuovi problemi per l’ex Milan

Serata storta per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ex Milan, oggi al Barcellona, non sta passando un grande momento

Un Barcellona imbottito di riserve sta battendo per 4 a 2 il Viktoria Plzen. Xavi, già fuori dalla Champions League, si è così affidato a diversi calciatori che hanno faticato a trovare spazio in questo inizio di stagione. Tra questi c’è chiaramente Franck Kessie.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un futuro lontano dalla Spagna e di un possibile ritorno in Italia per l’ex Milan. Rumors prontamente smentiti dall’agente del centrocampista.

Barcellona, infortunio per Kessie

Appare evidente però come l’avventura al Barcellona non sia iniziata come si aspettava. Al Milan, Kessie era un titolare inamovibile, ora è uno dei tanti, non certo una prima scelta. I blaugrana sono alla ricerca di nuovi centrocampisti e questo è un segnale chiaro di quanto anche Xavi si aspettava ben altro da Kessie.

Oggi la partita dell’ivoriano è durata 67 minuti. Cambio forzato per il giocatore, per via di un nuovo infortunio, di natura muscolare. Il calciatore ha lasciato il campo dolorante e non è certo un buon segnale. Potrebbe non essere uno stop breve. Prosegue, dunque, il momento no per Kessie.