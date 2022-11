Quando si farà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League

Serata di verdetti in Champions League con gli ultimi match che hanno completato il novero delle squadre qualificate agli ottavi di finale

Con i match disputati mercoledì 2 novembre si è conclusa la fase a giorni della Champions League, anticipata in questa edizione a causa dell’imminente pausa nel calendario internazionale dovuta ai Mondiali in Qatar.

Sedici le squadre rimaste in lizza per contendersi il trofeo vinto lo scorso anno dal Real Madrid di Ancelotti. Il regolamento è rimasto sempre lo stesso e prevede che negli ottavi di finale si affrontino prime contro seconde classificate con gli unici vincoli dell’impossibilità di scontri diretti tra compagini della stessa nazionalità o che si sono già affrontate ai gironi.

Le sedici qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2022-23 sono così suddivise:

Prime Classificate: Real Madrid, Napoli, Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea, Benfica, Porto, Tottenham

Seconde Classificate: Liverpool, Milan, PSG, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Bruges, Eintracht Francoforte

Champions League, la data del sorteggio degli ottavi

Il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2022-23 si terrà lunedì 7 novembre alle ore 12 a Nyon. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, Canale 20 Mediaset, Amazon Prime Video e Infinity.

Il sorteggio definirà gli accoppiamenti dei match di andata e ritorno della fase a eliminazione diretta che inizierà, come da tradizione, a metà febbraio con i primi match di andata previsti tra il 14 e il 15. La settimana seguente ci saranno i restanti quattro mentre le partite di ritorno si disputeranno tra il 7 e il 15 marzo.

Per l’Inter è la seconda presenza consecutiva agli ottavi di finale di Champions League. Lo scorso anno i nerazzurri persero contro il Liverpool con la vittoria ad Anfield (0-1) vanificata dallo 0-2 di San Siro.

Il Milan torna agli ottavi di Champions dopo 8 anni. L’ultima volta è accaduto nella stagione 2013-14 con i rossoneri eliminati dall’Atletico Madrid, poi finalista di quell’edizione, persa nel Derby con il Real.

Per il Napoli, infine, l’ultimo ottavo Champions è stato quello del 2019-2020 perso con il Barcellona nella stagione condizionata dalla pandemia. Non a caso il match di ritorno al Camp Nou si è disputato ad agosto (3-1 per i blaugrana).