Giroud è carico: “La forza nel cuore”, tifosi impazziti | VIDEO

Il Milan è pronto a sfidare il Salisburgo: tra i protagonisti della serata ci sarà Olivier Giroud, che su Instagram ha caricato i propri tifosi

Olivier Giroud sarà uno dei protagonisti di Milan-Salisburgo. L’attaccante delle grandi partite è pronto a dare il suo prezioso contributo.

Serve un pareggio per volare agli ottavi di finale di Champions League. Stefano Pioli per l’occasione si affiderà al suo centravanti francese. Il bomber, che per lo Scudetto è stato decisivo con le reti contro l’Inter e il Napoli e poi chiaramente a Reggio Emilia, nell’ultima partita che ha permesso al Milan di trionfare. Origi è tornato, a segnato e fatto assist contro il Monza ma stasera toccherà a lui, l’attaccante delle grandi notti.

Milan, il video di Giroud

Olivier Giroud è carico, è pronto ad affrontare la sfida di stasera e a trascinare i propri compagni. In mattinata ha pubblicato su Instagram, sulle proprie storie, un video che ha fatto esaltare i tifosi:

“La Champions nella testa. Il destino nelle mani. La forza nel cuore. Succede solo a chi ci crede“, Giroud è già in campo