Milan-Salisburgo, streaming e diretta tv: dove vedere il match di Champions

Milan-Salisburgo, match decisivo per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Tutte le indicazioni su dove vederlo

San Siro tutto esaurito per quello che, fino a questo momento della stagione, è senz’altro il match più importante per il Milan. Contro il Salisburgo, i rossoneri si giocano la qualificazione agli ottavi di Champions League che manca dall’edizione 2013-14.

In vantaggio di un punto sugli austriaci, il Milan non deve perdere il match di stasera per tornare tra le migliori sedici compagini d’Europa. Basta anche un pareggio a Leao e compagni per la qualificazione, in una situazione ben diversa da quella di un anno fa quando i rossoneri si giocarono il tutto per tutto (con l’obbligo della vittoria) nel match finale con il Liverpool poi perso con il conseguente ultimo posto nel girone con Porto e Atletico Madrid.

Contro il Salisburgo, obbligato a far risultato per passare, Pioli si affida a Tatarusanu in porta, Kalulu e Hernandez sugli esterni con Kjaer e Tomori coppia centrale. In mediana, Bennacer ritrova il posto da titolare con Tonali. Qualche dubbio da sciogliere in avanti con Leao e Giroud sicuri titolari. Possibile il posizionamento di Krunic sulla trequarti con Rebic spostato a destra al posto di Messias.

Milan-Salisburgo, dove vederla in streaming e diretta tv

Milan-Salisburgo è un’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video. Pertanto il match sarà trasmesso solo in streaming, a pagamento, tramite la app di Prime disponibile per dispositivi mobili, smart tv e decoder Sky Q. Per accedere a Amazon Prime Video è necessario abbonarsi con ticket mensile o annuale. Chi non è abbonato, può farlo anche oggi e accedere immediatamente alla visione della partita.

Non ci sarà la diretta del match né su Sky Sport né su Mediaset Infinity. Su Sky, subito dopo il fischio finale, highlights e approfondimenti da San Siro subito disponibili nello speciale condotto da Anna Billò. Highlights di Milan-Salisburgo trasmessi anche nelle varie edizioni di Sky Sport 24 a partire dalla tarda serata.

Su Sky saranno trasmesse in diretta tutte le altre partite della serata di Champions League tra cui Juventus-PSG decisiva per la qualificazione in Europa League dei bianconeri già eliminati con una giornata d’anticipo.