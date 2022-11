Youth League, il Milan batte anche il Salisburgo: risultato e classifica

La squadra allenata da Ignazio Abate si impone in rimonta sugli austriaci e si qualifica per gli ottavi di finale in Youth League

Un’altra bella vittoria per i ragazzi di Ignazio Abate questo pomeriggio contro il Salisburgo in Youth League. Il Milan Primavera quindi si guadagna pertanto l’accesso agli ottavi della competizione, qualificandosi come prima nel girone.

Si tratta del quarto successo in sei partite per i giovani rossoneri, che oggi hanno dovuto faticare molto per portarsi a casa la vittoria contro la formazione austriaca. Si è deciso tutto in pochi minuti, con il vantaggio del Salisburgo siglato ad inizio ripresa da Zeteny, rimontato davvero in poco tempo dai gol di Marko Lazetic e Gabriele Alesi, per il 2-1 finale.

Con questi tre punti il Milan chiude quindi a quota 14 davanti a tutte, ma passa anche il Salisburgo come seconda a 8 punti. La classifica vede poi la Dinamo Zagabria terza con 6 punti e il Chelsea ultimo a quota 5, nonostante la vittoria di oggi contro i croati. Un risultato che speriamo sia di buon auspicio in vista di stasera per la squadra di Stefano Pioli.

Youth League, Classifica girone E:

Milan 14

Salisburgo 8

Dinamo Zagabria 6

Chelsea 5

Milan-Salisburgo, il tabellino del match

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bartesaghi; Gala, Pluvio, Stalmach; Scotti, Lazetic, Alesi. All: Abate.

Salisburgo (4-3-3): Kumery; Gevorgyan, Baidoo, Walner, Pejazic; Sadeqi, Sahin, Hofer; Crescenti, Zeteny, Konaté. All: Ingolitsch

Marcatori: 48′ Zeteni (S), 50′ Lazetic (M), 52′ Alesi (M)