Calciomercato Milan, ipotesi clamorosa: resta in Premier

Il Diavolo deve fare i conti con una nuova concorrente nella corsa al fantasista: c’è la possibilità che rimanga in Premier League

Il Milan si è qualificato per gli ottavi e questo significa diverse cose. Innanzitutto ciò vuol dire che i rossoneri continueranno ad essere impegnati su più fronti e che quindi serviranno tante energie ed elementi in rosa per sostenere tutte le competizioni.

Inoltre il passaggio del turno porta degli introiti molto importanti nelle casse del club e questo è un buon segnale per il mercato. La dirigenza può anche decidere di concedere un rinforzo sul mercato a Stefano Pioli e si parla da tempo di un giocatore in particolare, che piace da tempo al Diavolo e che è in uscita dal proprio club ormai da diversi mesi. Parliamo di Hakim Ziyech.

In questi giorni si è parlato molto di un suo possibile approdo a Milanello a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Anche dalla Spagna era giunta la notizia e i rossoneri stanno valutando quindi ancora una volta il suo profilo come alternativa sulla trequarti, con i contatti fra entourage e club che procedono stavolta senza intoppi.

Il Tottenham piomba su Ziyech

La notizia sconfortante da questo punto di vista arriva però dall’Inghilterra, perché Express riporta che un altro club di Premier League ha iniziato a dare la caccia al fantasista marocchino. Il quotidiano fa riferimento al Tottenham di Antonio Conte, che Sta facendo i contri con gli infortuni di Kulusevski e Richarlison in quella zona di campo.

Gli Spurs si uniscono quindi al Milan, ma anche all’Ajax, nella corsa al mancino classe ’93. Sicuramente Ziyech è orami lontano dal Chelsea, ma se Maldini vuole chiudere per il trequartista farà bene a guardarsi dalla concorrenza.