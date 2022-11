Il Milan lo premia: è il momento di Thiaw | VIDEO

Il difensore tedesco sta trovando davvero pochissimo spazio ma ha avuto comunque modo di mettersi in mostra. Arriva la conferma ufficiale

Un inizio di stagione non certo facile per Malick Thiaw. Il giovane centrale tedesco, nato a Dusseldorf, è stato il prescelto da Paolo Maldini e Frederic Massara per rafforzare il pacchetto difensivo.

E’ noto, come la dirigenza rossonera volesse, inizialmente, acquistare Sven Botman. Le alte richieste del Lille e le vicende societarie hanno spinto a virare altrove. Thiaw è stato dunque l’investimento per la difesa.

Da quando ha messo piede a Milano, il classe 2001, prelevato dallo Schalke 04, ha giocato solamente sette minuti. Ad agosto, con la maglia dei tedeschi, era sceso in campo in tre partite.

Al Mila l’unica presenza, al momento, è quella contro il Verona dello scorso 16 ottobre. Una partita complicata per i rossoneri, che hanno sofferto più del dovuto per avere la meglio dei gialloblu del neo-allenatore Bocchetti. Sette minuti finali per Thiaw in cui è riuscito a fare la differenza. Due interventi prodigiosi, su Depaoli e Djuric con cui ha salvato la porta di Tatarusanu e il risultato finale.

L’intervento di Thiaw, miglior giocata difensiva di ottobre

Proprio la chiusura, sull’esterno, è stata scelta – come è possibile vedere sui canali social del club rossonero – come la giocata difensiva di ottobre.

La speranza del Milan, così come quella di tutti i tifosi, è che sia la prima di una lunga serie. Pioli non gli ha più dato spazio, preferendogli Matteo Gabbia ma siamo certi che ben presto Thiaw avrà una nuova opportunità.