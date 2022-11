“Poco pubblicizzato ma sa fare tutto”: voti eccellenti per Krunic dopo Milan-Salisburgo

Pagelle eccellenti per Rade Krunic al termine di Milan-Salisburgo 4-0: il centrocampista bosniaco ancora una volta raccoglie consensi.

Giroud cecchino, Leao come sempre scatenato, persino Messias brilla e strappa applausi. Ma c’è un protagonista assoluto in questo Milan che non va affatto sottovalutato.

Stiamo parlando di Rade Krunic, la mezzala bosniaca che ormai da qualche mese è divenuto un punto di forza della squadra di Stefano Pioli. Il mister, appena può, gli dà spazio e lo considera un jolly eccelso.

Da riserva non così esaltante, Krunic ha saputo sfruttare gli spazi ed inserirsi al meglio nel Milan di Pioli. Non è un caso se, nella cavalcata Scudetto della scorsa stagione, ha spesso trovato il posto da titolare.

La Gazzetta esalta Krunic: “Le buone azioni ritornano sempre”

Ieri contro il Salisburgo ancora Krunic è risultata la mossa azzeccata. Schierato sulla trequarti, ha accompagnato bene le azioni d’attacco e schermato gli uomini d’impostazione austriaci, arrivando persino a segnare la rete del 2-0.

I quotidiani odierni hanno premiato la sua prova. Voto altissimo dalla Gazzetta dello Sport, che gli ha assegnato un 7.5: “Fa sponde buone per tutti e le buone azioni ritornano sempre”. Il bosniaco viene valutato come utilissimo anche se poco pubblicizzato, anche in fase di chiusura.

Molto positiva anche la votazione di Corriere dello Sport eTuttosport. I due giornali danno 7 al centrocampista, che a loro parere fatica ad entrare nell’economia del gioco nel primo tempo, per poi sbloccarsi ad inizio ripresa con il colpo di testa del raddoppio.

Voto 7 a Krunic anche dal Corriere della Sera. Bravo a ripagare mister Pioli della fiducia (preferito a due fantasisti veri come Diaz e De Ketelaere) ed a segnare di fino la rete del momentaneo 2-0.