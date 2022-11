Ibrahimovic, parole al miele sul compagno: “E’ un vincente, merita il Mondiale”

Zlatan Ibrahimovic fa la parte del buono e manda messaggi davvero di stima per il suo compagno di squadra nel Milan.

Il carattere di Zlatan Ibrahimovic lo conosciamo tutti. Da sempre lo svedese è un calciatore con una grandissima autostima, forse a volte portata agli eccessi, orgoglioso del proprio essere atleta e campione.

In questo caso però ha voluto spendere parole molto positive per un suo compagno di squadra. Difficilmente Ibra si espone così per altri calciatori, ma stavolta ha parlato davvero col cuore.

Il soggetto in questione è Olivier Giroud. L’attaccante francese del Milan ha preso di fatto il suo posto come punto di riferimento offensivo. Ma in patria si parla molto dell’ex Chelsea per quanto riguarda la convocazione ai Mondiali.

Ibrahimovic sponsorizza Giroud: lo vuole al Mondiale

Ibrahimovic dunque, nell’intervista rilasciata a Canal+ in Francia, è stato interpellato proprio sul rendimento di Giroud. Oltralpe si chiedono se meriti realmente la convocazione per il Qatar, ma Ibra non ha dubbi.

“Si, se lo merita perché è un vincente. Olivier è una persona molto seria, certamente non un attaccante che ti fa 40 gol a stagione. Ma dona alla squadra qualcosa di speciale, pochi altri sanno farlo. Inoltre sul campo è generoso e non egoista, gioca sempre per la squadra”.

“Quando è arrivato ha fatto subito ottime cose per il Milan, ci ha dato una grossa mano” – ha ammesso Ibrahimovic. Un vero e proprio sponsor lo svedese, che dunque non avrebbe dubbi a chiamare Giroud per i Mondiali. Nella lista del c.t. Deschamps dovrà esserci spazio per il 9 milanista.