Infortunio muscolare, salta Milan-Spezia: è ufficiale

Assenza a sorpresa in vista di Milan-Spezia: nella squadra ligure mancherà un titolare importante per Luca Gotti.

Dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, il Milan affronta lo Spezia a San Siro. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria in campionato, riscattando la brutta sconfitta subita a Torino nella scorsa giornata.

Sia Stefano Pioli sia Luca Gotti non saranno ad organico pieno. Il mister dei campioni d’Italia deve rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Davide Calabria, Mike Maignan, Alexis Saelemaekers. Tutte assenze che hanno del peso, anche se domani scenderà comunque in campo una formazione assolutamente competitiva per vincere. Ormai il Diavolo è abituato a dover fare a meno di questi infortunati.

Per quanto riguarda la squadra ligure, ci sono quattro assenze. Una è quella scontata dello squalificato Dimitrios Nikolaou. Ci sono poi gli infortunati Simone Bastoni e Viktor Kovalenko. A sorpresa, nella lista dei convocati non figura neppure Emmanuel Gyasi. Il capitano dello Spezia è out per un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni.

Gotti perde un titolare della sua formazione, visto che Gyasi ha giocato dal primo minuto tutte le dodici partite di Serie A finora disputate. Ha dato poco in termini numerici, visto che non ha realizzato alcun gol o assist, però è considerato prezioso dal suo allenatore. Nello scorso campionato fu proprio lui a segnare la rete della vittoria per 2-1 a San Siro contro il Milan.