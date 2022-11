Maignan è tornato: il rientro si avvicina, rossoneri impazziti | FOTO

Arriva il messaggio di Mike Maignan sui social network. Il portiere francese lavora duro per torna il prima possibile sui campi di gioco

Anche quest’anno il Milan ha dovuto fare i conti con un pesante stop del suo portiere. Mike Maignan non gioca una partita ufficiale con i rossoneri, ormai, dallo scorso 18 settembre.

I problemi al polpaccio gli hanno impedito di scendere in campo. Il rientro, dopo la lesione del muscolo soleo, che ha fatto seguito a quella al gemello mediale dello stesso polpaccio, è fissato per il 2023.

Milan, il messaggio di Maignan ai tifosi

L'heure la plus sombre est juste avant l'aube…#SEMPRELIKOLO☝🏾 pic.twitter.com/yfJdLL1Abd — Mike Maignan (@mmseize) November 4, 2022

Mike Maignan sta lavorando duro per poter tornare il prima possibile. Non ha ancora abbandonato la speranza di volare in Qatar con la Nazionale francese. L’estremo difensore di Stefano Pioli – come è possibile vedere sui propri profili Instagram e Twitter – sta continuando il proprio percorso per smaltire l’infortunio al polpaccio.

Maignan è tornato, almeno sui social, e ha voluto caricare i tifosi rossoneri e tutti quelli che lo seguono, postando una foto, nella tarda serata di ieri, in cui lavora in palestra. Foto accompagnata da una didascalia: “L’ora più buia è quella prima dell’alba”, una frase in linea con quelle già apparse nei vecchi post.