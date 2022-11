Milan-Spezia, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Archiviata la qualificazione agli ottavi di Champions, il Milan torna in campo in Serie A contro lo Spezia. Ecco dove seguire il match in programma sabato 5 novembre alle 20.45

Ultima settimana di campionato per il Milan prima della pausa per il Mondiale in Qatar che inizierà da domenica 13 novembre.

Tre gli impegni che attendono ancora i rossoneri, reduci dalla brillante qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta con il 4-0 rifilato al Salisburgo mercoledì scorso.

Si comincia sabato 5 novembre alle 20.45 contro lo Spezia, avversario che nelle ultime due stagioni ha creato non pochi grattacapi ai rossoneri, sconfitti nell’ultimo precedente a San Siro con il rocambolesco 1-2 scaturito nel finale dopo l’arcinoto gol non concesso a Messias dall’arbitro Serra per la mancata applicazione della regola del vantaggio.

Al cospetto dei liguri, Pioli dovrebbe proporre alcune modifiche nell’undici titolare rispetto alla vittoria con il Salisburgo. Gabbia dovrebbe tornare al centro della difesa con Tomori mentre Krunic arretra in mediana per lasciare spazio sulla trequarti a Diaz. Messias si riprende il posto a destra con Origi preferito a Giroud dal 1′ al centro dell’attacco.

Milan-Spezia, streaming e diretta tv Serie A

Il match tra Milan e Spezia sarà trasmesso in simulcast da Sky Sport e Dazn a partire dalle 20.45. Su Dazn, diretta streaming in abbonamento sulla app del servizio OTT disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q, Amazon Fire Stick, decoder TimVision e console di gioco.

Su Sky, diretta tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport canale 251 con opzione streaming, per gli abbonati, su SkyGo. Al termine highlights e commenti nello studio condotto da Alessandro Bonan oppure nelle varie edizioni di Sky Sport 24 a partire dalla tarda serata.

Le prossime due sfide di campionato del Milan contro la Cremonese (martedì alle 20.45) e la Fiorentina (domenica 13 novembre alle 18) saranno entrambe trasmesse in esclusiva da Dazn e Zona Dazn sul canale 214 del decoder Sky per coloro che hanno sottoscritto la relativa opzione.

Su Sky Sport, invece, lunedì 7 novembre dalle 12 ci sarà la diretta del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League al quale il Milan torna a partecipare dopo un’assenza di ben 9 anni.