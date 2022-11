Bennacer-Theo Hernandez come Pirlo-Jankulovski: il precedente – VIDEO

L’assist di Bennacer per il gol di Theo Hernandez in Milan-Spezia ha ricordato un po’ quello di Pirlo a Jankulovski in una vecchia partita contro l’Ascoli.

Non ci sono dubbi sul fatto che Ismael Bennacer sia uno dei migliori giocatori del Milan in questa stagione. Recentemente ha fatto una prestazione sontuosa contro il Salisburgo in Champions League ed è stato protagonista anche contro lo Spezia in campionato.

Ieri sera è stato il centrocampista algerino a servire il bellissimo assist a Theo Hernandez per il gol del vantaggio rossonero. Un pallone perfetto per l’inserimento dell’ex Real Madrid, che non poteva proprio sbagliare a pochi passi dalla porta. L’ennesima conferma di quanto sia un giocatore importante per la squadra di Stefano Pioli. Non a caso, i tifosi ne invocano il rinnovo.

L’assist al bacio di Bennacer ha ricordato un po’ quello disegnato da Andrea Pirlo per Marek Jankulovski in un Milan-Ascoli 1-0 del 20 settembre 2006. L’allora regista rossonero mise dentro una palla meravigliosa per l’inserimento del terzino ceco, che di testa trafisse Gianluca Pagliuca.

La finalizzazione dell’azione è diversa, ma in entrambe le partite grande assist del regista per l’incursione del laterale difensivo in area avversaria. Due azioni molto belle.