Calciomercato Milan, vogliono Adli: cessione a gennaio

Il calciatore rossonero non è ancora al centro del progetto del Milan, anzi, il rischio è quello di vederlo troppo spesso in panchina.

Il Milan anche con qualche difficoltà torna a vincere. L’obiettivo di mister Pioli, come ammesso nei giorni scorsi, è quello di arrivare il più in alto possibile in classifica entro la pausa per il Mondiale.

La gestione delle risorse in casa Milan appare decisamente positiva e ben studiata. Ma c’è chi ancora non è entrato al centro del progetto e sta faticando a trovare spazio.

Come per esempio Yacine Adli. Il fantasista francese, arrivato in estate dal Bordeaux, ha dimostrato talento e qualità tecniche. Ma non è riuscito a ritagliarsi uno spazio in campo.

La Sampdoria fa sul serio: Adli parte a gennaio?

Il Milan sta valutando cosa fare con Adli. Il giovane talento ha giocato una sola partita da titolare in questa stagione, nel primo tempo di Verona-Milan. Una prova non esaltante, tanto da chiamare il cambio a inizio ripresa.

Forse problemi di adattamento, forse una collocazione tattica non ancora trovata. Adli è ancora un piccolo oggetto del mistero in casa Milan, che potrebbe anche fare le valigie a gennaio.

Infatti secondo Clubdoria46.it, Adli sarebbe finito nel mirino della Sampdoria, pronta a rinforzarsi a gennaio con nuovi rinforzi. Il centrocampista offensivo classe 2000 potrebbe accettare una cessione temporanea fino a fine stagione per mettersi in mostra con continuità.

Pare che l’agente Sissoko sarà presto a Casa Milan per discutere del rinnovo di Bennacer. In quell’occasione si potrebbe parlare e decidere qualcosa in merito ad Adli. Un prestito semestrale a Genova potrebbe essere l’idea giusta in vista della crescita tecnica e caratteriale del franco-algerino.