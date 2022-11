Milan-Spezia, Giroud espulso: sullo sfondo Rebic fa impazzire i tifosi – VIDEO

Spunta un video di quanto fatto da Rebic dopo il gol e l’espulsione di Giroud in Milan-Spezia: i tifosi sui social se la ridono.

Ante Rebic è tra i giocatori che Stefano Pioli ha inserito nel secondo tempo per provare a vincere Milan-Spezia, ma non ha inciso particolarmente. Ha cercato di dare il suo contributo, però non è riuscito a rendersi particolarmente pericoloso.

Tuttavia, l’esterno offensivo croato ha trovato comunque un modo per farsi notare nella partita di San Siro. Alcuni tifosi sui social network hanno fatto notare che, dopo il gol e l’espulsione di Olivier Giroud, ha allontanato il pallone dal centro del campo e ha rischiato di litigare con un avversario. Probabilmente voleva guadagnare qualche secondo di tempo, visto che la partita volgeva verso il termine.

L’arbitro Michael Fabbri si è accorto del comportamento di Rebic e gli è corso incontro per andare a redarguirlo. Niente cartellino giallo, per fortuna. Solo un richiamo che il giocatore ha dovuto accettare.