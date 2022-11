Milan-Spezia, il gol degli ospiti nasce da un’irregolarità – FOTO

La rete del pari di Daniel Maldini sarebbe viziata da una giocata irregolare ad inizio azione: le immagini chiariscono tutto

Ieri sera il Milan ha battuto lo Spezia per 2-1 grazie alla rete di Olivier Giroud nel finale ed è salito a quota 30 punti riuscendo a non perdere ulteriore terreno sul Napoli, ma la sfida è stata ricca di polemiche arbitrali.

La gestione del direttore di gara Michael Fabbri ha lasciato più di qualche perplessità e gli episodi che hanno fatto discutere sono più di uno. Dal bellissimo gol annullato a Sandro Tonali per un fallo precedente rivisto al Var, fino a un possibile calcio di rigore per fallo sullo stesso centrocampista. Ma non è finita qui perché c’è un altro episodio che è passato inosservato a molti.

Non tutti infatti hanno notato un’irregolarità da cui nasce il gol del pareggio della formazione ligure con Daniel Maldini. Prima della bella giocata del giovane talento di proprietà dei rossoneri infatti c’è da notare che la rimessa laterale della squadra di Gotti è battuta in modo non regolare visto che il pallone viene rimesso in gioco con un piede oltre la linea.

Le stesse immagini testimoniano in maniera evidente ciò. Un’altra situazione quindi che contribuisce alle polemiche su un arbitraggio decisamente non all’altezza dell’evento ieri sera. Ad ogni modo i rossoneri hanno risolto ogni cosa tornando in vantaggio e portandosi a casa i tre punti. Ecco l’immagine dell’episodio.