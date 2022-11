“Milan, a gennaio si può!”: colpo dalla Premier League, Maldini ci prova

Paolo Maldini può provare finalmente l’affondo giusto: secondo l’esperto di calciomercato i rossoneri sono sulla buona strada.

Il mercato di riparazione non è ormai così lontano. Con lo stop ai campionati, dovuto alla partenza del Mondiale 2022, si potrà da subito cominciare a parlare di trattative ed affari in vista di gennaio 2023.

Un periodo florido per i dirigenti e gli uomini-mercato. Anche in casa Milan si comincerà presto a ragionare su quali rinforzi saranno adatti per rinforzare la squadra di Pioli a metà stagione.

Intanto arrivano conferme su una pista ormai nota, che il Milan ha già in passato provato a perseguire senza troppo successo. Un calciatore che stavolta sembra sul punto di cambiare aria.

Il punto dell’esperto: il Milan può prendere Ziyech

Il giocatore che il Milan potrebbe finalmente avvicinare è Hakim Ziyech. Il fantasista marocchino che gioca nel Chelsea, ma che ormai non sembra trovare né spazi ideali per esprimersi, né la fiducia del tecnico Potter.

Da mesi i rossoneri lo considerano un possibile super rinforzo, un esterno d’attacco mancino che può occupare anche più ruoli. In carriera Ziyech ha fatto l’ala, il trequartista puro e anche il centrocampista centrale.

Le conferme arrivano dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale su TMW ha ammesso: “Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League, il club rossonero deve ancora decidere come muoversi a gennaio. Di sicuro un nome da monitorare è quello di Ziyech, in uscita dal Chelsea e che rappresenterebbe un’ottima opportunità per aumentare la qualità. Il Milan insomma rimane alla finestra”.

Dall’Inghilterra arrivano sensazioni simili. Il Chelsea può privarsi durante la sosta di Ziyech, che passerebbe in prestito al Milan. O quanto meno con una formula conveniente per tutti. Un colpo sognato già la scorsa estate che oggi Paolo Maldini può sperare di raggiungere.