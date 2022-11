Milan, quanti gol dopo il 75′: spunta un dato interessante

C’è un dato decisamente interessante che riguarda i gol segnati dal Milan nel campionato Serie A nelle ultime due stagioni.

Stefano Pioli sicuramente se l’era immaginata diversamente la scorsa partita di Serie A contro lo Spezia. Dopo la vittoria rotonda in Champions League contro il Salisburgo, pensava che il Milan sarebbe riuscito ad archiviare presto il successo contro la squadra ligure. Invece, la rete della vittoria è arrivata solo nel finale e grazie a una prodezza di Olivier Giroud su assist al bacio di Sandro Tonali.

Non è la prima volta che i rossoneri in questo campionato trovano il gol decisivo nell’ultima parte del match. Era già successo contro l’Empoli (Ballo-Touré e Leao) e contro il Verona (Tonali). C’è un dato interessante sulle reti rossonere e che riguarda le ultime due stagioni, nelle quali il Diavolo ha realizzato il 25% dei gol totali dopo il 75′ e quasi tutti sono stati decisivi. Il segnale di un gruppo che non molla mai. Di seguito il riepilogo.

Serie A 2021/2022

Juventus-Milan 1-1: 76′ Rebic, decisivo.

Milan-Venezia 2-0: 82′ Theo Hernandez.

Spezia-Milan 1-2: 86′ Brahim Diaz, decisivo.

Atalanta-Milan 2-3: 78′ Rafael Leao, decisivo.

Milan-Verona 3-2: 76′ Kessie e 78′ aut. Gunter, decisivo.

Bologna-Milan 2-4: 84′ Bennacer e 90′ Ibrahimovic, decisivo.

Fiorentina-Milan 4-3: 96′ aut. Venuti.

Udinese-Milan 1-1: 92′ Ibrahimovic, decisivo.

Milan-Roma 3-1: 82′ Leao.

Inter-Milan 1-2: 75′ Giroud, decisivo.

Salernitana-Milan 2-2: 79′ Rebic, decisivo.

Milan-Genoa 2-0: 87′ Messias.

Lazio-Milan 1-2: 92′ Tonali, decisivo.

Milan-Fiorentina 1-0: 82′ Leao, decisivo.

Verona-Milan 1-3: 86′ Florenzi.

Milan-Atalanta 2-0: 75′ Theo Hernandez.

Serie A 2022/2023

Empoli-Milan 1-3: 93′ Ballo-Touré e 96′ Leao, decisivo.

Verona-Milan 1-2: 81′ Tonali, decisivo.

Milan-Monza 4-1: 84′ Leao.

Milan-Spezia 2-1; 89′ Giroud, decisivo.