Sorteggio ottavi Champions League dove vedere in streaming e diretta tv

Champions League, lunedì 7 novembre alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale. Tutte le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming

Un lunedì decisamente diverso per i tifosi di Milan, Inter e Napoli. Oggi, alle 12 a Nyon, il sorteggio decreterà gli avversari agli ottavi di finale di Champions League delle tre squadre, qualificate dopo la fase a gironi.

Il regolamento è sempre il solito con le prime classificate che saranno sorteggiate con le seconde. Due i vincoli da rispettare ovvero l’impossibilità di match tra compagini della stessa nazione o che si sono affrontate già nel girone.

Per il Milan, secondo classificato nel Gruppo E, sono sei le possibili avversarie ovvero il Real Madrid campione in carica, il Manchester City, il Bayern Monaco, il Tottenham, il Benfica e il Porto. Escluse dall’urna per i rossoneri, il Napoli vincitore del girone A e il Chelsea, avversario del Milan nel girone.

Per l’Inter, le possibili avversarie agli ottavi sono le stesse del Milan, tranne il Bayern Monaco “sostituito” dal Chelsea. Il Napoli, invece, sarà sorteggiato con una tra PSG, Borussia Dortmund, Bruges, Eintracht Francoforte e Lipsia.

Gli ottavi di finale di Champions League si disputeranno tra il 14 e il 22 febbraio (l’andata) e l’8 e il 15 marzo 2023 (il ritorno). Le partite di andata e ritorno saranno suddivise in blocchi da due per ogni data in programma.

Sorteggio Champions League, dove vederlo in streaming e diretta tv

Ampia la copertura televisiva e streaming del sorteggio degli ottavi di Champions League. Diretta tv, in chiaro, su Canale 20 di Mediaset. Su Sky, invece, copertura in diretta tv dell’evento su Sky Sport 24.

Varie le opzioni per seguire il sorteggio in streaming. Sul sito sportmediaset.it la diretta gratuita e in chiaro. Gli abbonati a Sky possono usufruire di SkyGo. Al contempo, sempre in streaming, il sorteggio degli ottavi di Champions sarà visibile anche su Amazon Prime Video. Quest’ultima, anche per la seconda fase di Champions, manterrà l’esclusiva di un match trasmesso in diretta nella serata di mercoledì.