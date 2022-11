Calciomercato Milan, doppia minaccia inglese: il super colpo si complica

Il Milan segue con interesse un giovane esterno offensivo: ma ci sono due big della Premier League che sono rivali difficili da battere.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono impegnati nel rinnovo di Rafael Leao, ma la trattativa è complicata e potrebbe non avere lieto fine. I due dirigenti devono anche prepararsi allo scenario peggiore.

In caso di mancato accordo, il portoghese dovrà essere venduto e poi sostituito adeguatamente. Non è semplice trovare un rimpiazzo all’altezza, però ci sono diversi giovani promettenti in Europa. Certamente non sono sfuggiti agli occhi del capo-scout Geoffrey Moncada e dei suoi collaboratori.

Tra i talenti che sicuramente fanno parte della lista dei giocatori monitorati c’è Cody Gakpo, gioiello del PSV Eindhoven. Nella stagione aveva collezionato 21 gol e 15 assist in 47 presenze, in questa ha finora messo insieme 13 reti e 17 assist in 23 partite. Numeri notevoli e che hanno attirato l’attenzione di società europee importanti.

Mercato Milan, due rivali inglesi per Gakpo

Il PSV Eindhoven sa di avere tra le mani un giovane con il potenziale per diventare un top player e lo venderà a caro prezzo. Si parla già di una valutazione da 50 milioni di euro, denaro che il Milan potrebbe avere a disposizione nel caso in cui Leao venisse ceduto.

Ma la società rossonera dovrà fare i conti anche con una concorrenza importante. Da tempo si parla dell’interesse concreto del Manchester United, che potrebbe lanciarsi all’assalto nel 2023. Ma tra le big della Premier League che hanno messo gli occhi sul 23enne olandese c’è anche il Liverpool. Jurgen Klopp nel ruolo di esterno sinistro offensivo può già contare su Luis Diaz, però evidentemente vuole un ulteriore innesto.

È ESPN a rivelare che i Reds sono in corsa per l’ingaggio di Gakpo, capace anche di giocare a destra o da seconda punta in caso di necessità. A Klopp piacciono i giocatori che offrono più soluzioni tattiche.