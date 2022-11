Calciomercato Milan, “Fedele al club”: arriva la firma per l’attaccante

Il giocatore ha parlato bene del proprio club: presto potrebbe arrivare la firma sul rinnovo. Chelsea più lontano

Un match da protagonista. Nella partita di domenica, l’attaccante, ha trascinato la propria squadra alla vittoria, grazie ad un gol e un assist.

In stagione, adesso, sono sei i centri e due i passaggi vincenti per il calciatore classe 1992. Punta centrale o esterno di sinistra, Wilfried Zaha continua ad essere importante per il Crystal Palace.

Calciomercato, cambia il futuro dell’attaccante

In queste settimane si è dato per scontato il suo addio al termine della stagione. Il contratto scade il prossimo 30 giugno ed è evidente che sia un’occasione per tante squadre. E’ stato accostato anche al Milan, oltre che alla Juventus, all’Arsenal e al Chelsea. Sono anni che il 29enne finisce nel mirino dei grandi club ma il Crystal Palace non ha mai avuto intenzione di privarsene, rifiutando anche offerte importanti. Superiori ai 70 milioni di euro.

Zaha, come ha dichiarato in una recente intervista – si può leggere su onefootlball.com – non pensa al futuro ma solo al bene del club. Allo stesso tempo si è detto fedele al club. Parole che lasciano pensare, in Inghilterra, che il rinnovo alla fine possa davvero arrivare. Tutte le squadre che si sono interessare all’ivoriano potrebbero così rimanere spiazzate.