Cassano, arriva la risposta di Costacurta: “Lo sono con orgoglio”

L’ex difensore risponde per le rime alle frasi poco piacevoli da parte di Antonio Cassano nei suoi confronti alla Bobo Tv

Nelle ultime ore si è assistiti a un botta e risposta fra Antonio Cassano e un ex calciatore del Milan, che dopo aver incassato la critica del barese, ha rispedito al mittente con un’altra frecciatina.

Nell’ultima puntata della Bobo Tv, andata in onda come al solito su Twitch, Cassano ha preso di mira un altro ex calciatore, ovvero Alessandro Costacurta, adesso opinionista a Sky. Queste erano state le sue parole: “Come fanno a Sky a tenere ancora Costacurta? Può dire delle cagate del genere? A volte fa dei casini quando parla e non capisce un ca**o di calcio”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’ex difensore, che sul proprio profilo Instagram ha commentato l’attacco gratuito nei suoi confronti: “Caro Antonio, in effetti siamo diversi, la pensiamo diversamente su quasi tutto, parliamo in modo diverso e probabilmente leggiamo libri diversi. Anch’io ORGOGLIOSAMENTE uno scappato di casa”.

Non era la prima volta che Cassano sparava a zero su un suo ex compagno o avversario, come accaduto anche per Pippo Inzaghi, Batistuta, Carlo Ancelotti e altri. Stavolta però è arrivata la replica del diretto interessato che ha risposto per le rime.