Cremonese-Milan in diretta, risultato in tempo reale: Origi pericoloso

Cremonese-Milan in diretta, risultato in tempo reale della partita di Serie A. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match

Benvenuti alla diretta testuale di Cremonese-Milan, l’anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A. Dopo la vittoria del Napoli contro l’Empoli, i rossoneri devono assolutamente vincere. Stefano Pioli sorprende tutti con una decisione inattesa di formazione.

32′ – Imbucata di Bennacer per Tonali che cerca l’assist per Origi, l’attaccante però viene anticipato.

26′ – Milan ancora pericoloso: gran palla in verticale di Rebic per Origi, il belga calcia ma non riesce a superare il portiere.

25′ – Gran cross di Tonali dalla destra, Rebic tutto solo manca clamorosamente l’impatto col pallone.

1′ – Partita Iniziata

Cremonese-Milan, formazioni ufficiali e tabellino

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Meitè; Afena-Gyan, Ciofani.

All: Alvini

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Rebic; Origi.

All: Pioli.