Calciomercato Milan, svelata l’offerta: crescono le possibilità per Maldini

Secondo il media spagnolo, il club ha svelato l’offerta fatta al giocatore per il rinnovo. Ancora non basta! Possibilità viva per il Milan…

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già pensando a quelle che potrebbero essere le prossime mosse di mercato per migliorare la rosa del Milan. Parliamoci chiaro, ad oggi, i nuovi arrivati non stanno incidendo. Sia per scelte tecniche che di rendimento degli stessi. La sensazione è che la squadra non abbia alzato il suo tasso tecnico e adesso ogni riflessione è lecita.

Il club rossonero sta già pensando a come rinforzare alcuni reparti. Necessitano sicuramente di rinforzi la fascia sinistra di difesa, con Fodé Ballo-Tourè non all’altezza del compito di sostituire Theo Hernandez all’occorrenza; l’attacco, da svecchiare con un giovane bomber in grado di garantire un buon numero di gol; la fascia destra d’attacco, bisognosa di più estro e qualità.

Per quest’ultima, continuano a resistere i nomi di Hakim Ziyech e Marco Asensio, entrambi sogni di mercato dei tanti tifosi rossoneri. Se il marocchino è ormai un esubero totale del Chelsea, lo spagnolo ha invece ricevuto l’offerta di rinnovo da parte del Real Madrid. Nelle ultime settimane ha preso sempre più piede l’ipotesi di una permanenza di Asensio nella capitale spagnola, con il prolungamento dell’accordo attualmente in scadenza nel giugno 2023.

El Chiringuito ha svelato le cifre della proposta del club di Florentino Perez. Attenzione, le cose potrebbero mettersi bene per il Milan!

Calciomercato Milan, il giocatore non è convinto

La fonte spagnola ha riportato di come il Real Madrid abbia svelato le cifre dell’offerta fatta a Marco Asensio per il rinnovo. Si tratta di una proposta di 5 milioni di euro, praticamente gli stessi che guadagna attualmente il giocatore. Soltanto che nell’offerta la parte fissa è minore, mentre i bonus più cospicui. Non ci sono dubbi, la proposta dei blancos è al ribasso per Asensio, e ciò ha portato il fantasista e il suo entourage ad un certo malcontento.

Marco avrebbe richiesto negli ultimi giorni uno sforzo al Real, una proposta al rialzo seppur non di molto. Al momento, tutto fa pensare che il club di Perez non accontenterà le pretese del giocatore, con l’intenzione di rimanere fermo nella sua posizione. Anche perché Asensio non ricopre più lo stesso ruolo di centralità di qualche stagione fa.

El Chiringuito fa sapere che se i negoziati non dovessero procedere al meglio di qui a gennaio, allora i club interessati potrebbero tentare di aggiudicarsi il giocatore prima della fine della stagione. Il Real Madrid non lo perderebbe così a parametro zero! Milan e Juventus i club più interessati, che potrebbero battagliarsi nel mercato invernale per Marco Asensio. Prima di questa notizia, come accennato, circolava voce che per lo spagnolo erano alte le possibilità di rinnovo durante il Mondiale.

Ma questa novità cambia le carte in tavola. Asensio potrebbe presto cambiare casacca! Paolo Maldini avrà davvero in mente di tentare l’assalto allo spagnolo? Le cifre a gennaio potrebbero essere in linea con le possibilità del club rossonero.