Mondiali in Qatar: la scelta della Francia su Giroud e Maignan

Arrivano le convocazioni della Francia: la decisione su Theo Hernandez, Olivier Giroud e Mike Maignan. Ecco chi vola in Qatar

C’era attesa per conoscere la lista dei convocati della Francia. Le attenzioni chiaramente erano puntate su Olivier Giroud e Mike Maignan.

L’attaccante, protagonista assoluto con la maglia del Milan, è riuscito a convincere Didier Deschamps. Il bomber numero nove volerà così in Qatar, insieme a Theo Hernandez. La presenza del terzino, invece, non è mai stata in dubbio. La convocazione del portiere, invece, era aggrappata ad un filo.

L’infortunio al polpaccio ha messo in dubbio la sua presenza fino alla fine. Assenza, purtroppo, confermata: come è possibile vedere sui canali ufficiali della Nazionale francese, il nome dell’ex Lille non è presente in lista. I tre portieri di Deschamps saranno Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham) e Steve Mandanda (Rennes).

Belgio, Saelemaekers verso la convocazione

In serata, inoltre, sono arrivate le dichiarazioni di Alexis Saelemaekers che ha parlato ai canali ufficiali del Belgio, lasciando intendere che volerà in Qatar: “Quando mi sono infortunato sapevo che era qualcosa di serio, ma sono rimasto comunque calmo. Fin da subito ho sentito una certa serenità crescere dentro di me e ho iniziato un processo mentale nella mia testa per essere al 100% il prima possibile. Non mi sono messo nessuna pressione addosso, sapevo che con il tempo sarei guarito e oggi sono pronto, e sono pronto anche per i Mondiali”.