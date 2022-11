Adesso è ufficiale: la notizia scuote i tifosi, è polemica

Sono state rese note le scelte definitive del ct Southgate per la spedizione in Qatar: la decisione anche sul difensore rossonero

Ci stiamo avvicinando orami all’inizio del Mondiale in Qatar e quasi tutti i selezionatori hanno diramato la lista ufficiale dei convocati per la spedizione. Anche l’Inghilterra ha appena reso noti tutti i nomi dei prescelti.

Fra dieci giorni si comincia e le varie nazionali stanno diramando le scelte ufficiali. A queste oggi si è unita anche l’Inghilterra, con il commissario tecnico Gareth Southgate che ha finalmente sciolto gli ultimi dubbi e ha fatto sapere quali sono state le sue decisioni. Ora quindi si sa quali sono i giocatori con cui i vicecampioni d’Europa si presenteranno in Qatar e il 20 novembre esordiranno contro l’Iran.

Nella lista non è stato inserito Fikayo Tomori. Il difensore del Milan non è infatti tra i 27 che partiranno per giocare la manifestazione con la maglia dei Tre Leoni. Nel suo ruolo gli sono stati preferiti Harry Maguire del Manchester United, Eric Dier del Tottenham, John Stones del Manchester City e Conor Coady dell’Everton, in prestito dai Wolves. Fa discutere anche l’esclusione dell’attaccante della Roma, ed ex compagno di Tomoti al Chelsea, Tammy Abraham.