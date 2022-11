Belgio, i convocati per il Mondiale: un solo milanista presente, out gli altri due

Ufficializzata pochi istanti fa la lista dei convocati del Belgio per il Mondiale di Qatar 2022. C’è anche un milanista nella lista.

E’ tempo di convocazioni ufficiali da parte dei selezionatori in vista del Mondiale di Qatar 2022, che scatterà ormai tra solo dieci giorni esatti.

L’ultima nazionale a diramare l’elenco dei convocati è il Belgio. Ovvero una delle possibili outsider del Mondiale, visto che da mesi è in testa al ranking FIFA per nazionali.

Il c.t. Roberto Martinez ha ufficializzato i 26 calciatori che faranno parte della spedizione belga. Presente anche un tesserato del Milan, che vivrà la gioia del suo primo Mondiale.

De Ketelaere va al Mondiale, Saelemaekers in lista B

La notizia è che Charles De Ketelaere è stato convocato dal Belgio. Il fantasista del Milan, nonostante le difficoltà in questo periodo di ambientamento, ha ricevuto il via libera del commissario tecnico.

Se CDK volerà sicuramente in Qatar col resto dei compagni, non sarà lo stesso per gli altri due belgi del Milan. Per Alexis Saelemaekers, attualmente infortunato, inserimento solo nella lista B, ovvero tra le quattro riserve che resteranno a disposizione fino all’ultimo, pronti a subentrare in caso di ulteriori stop.

Totalmente fuori dai piani Divock Origi, un ex fedelissimo della Nazionale belga. L’attaccante rossonero paga forse i troppi stop muscolari e le tante, troppe panchine collezionate tra Liverpool e Milan.