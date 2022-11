Milan, la conferma di Di Marzio: “Kalulu firma il rinnovo”

Il Milan sembra ormai ad un passo dall’accordo con Pierre Kalulu: possibili sviluppi sono attesi in giornata dalle parti della sede.

In questa fase della stagione, con il campionato che sta per fermarsi causa Mondiale in Qatar, il Milan sta iniziando a lavorare per il proprio futuro.

Proprio la costruzione del futuro dei rossoneri passa per i rinnovi contrattuali. In tal senso si segnalano conferma importanti ed ufficiose per la firma imminente di Pierre Kalulu.

Già ieri si era vociferato di un accordo trovato tra le parti, con fumata bianca possibile durante i Mondiali. Invece il Milan sta bruciando le tappe ed è pronto a blindare il difensore già oggi.

Come riferito da Gianluca Di Marzio poco fa, questo pomeriggio dovrebbe essere formalizzato il tutto: “La chiusura definitiva con la firma del rinnovo di contratto di Kalulu con il club rossonero arriverà nel pomeriggio. Le due parti erano già in contatto da diverso tempo, il dialogo era in fase avanzata e con i nuovi agenti del difensore francese si è adesso trovata l’intesa per il rinnovo del contratto”.

Confermati anche i dettagli dell’accordo: Kalulu andrà a siglare un rinnovo fino a giugno 2027 e percepirà circa 2 milioni netti a stagione. Un bell’aumento rispetto ai 600 mila euro attualmente percepiti.