Milan, ufficiale: ritiro invernale a Dubai, tutti i dettagli

Il Milan con una nota ufficiale ha confermato che svolgerà a Dubai una parte della preparazione invernale prima della ripresa.

Una notizia che era già nell’aria e che oggi è stata ufficializzata dal Milan. La squadra rossonera effettuerà un ritiro invernale prima della ripresa del campionato.

La Serie A, come tutti i campionati nazionali, si fermeranno dalla prossima settimana per dare spazio al Mondiale 2022 in Qatar, straordinariamente organizzato in autunno.

Il Milan ha deciso di sfruttare la sosta sia per far riposare i propri calciatori, o quanto meno quelli non convocati per la competizione iridata, ma anche per organizzare un mini-ritiro nelle zone calde.

Il comunicato Milan: dall’11 al 20 dicembre sarà a Dubai

Il Milan ha dunque annunciato che a dicembre la squadra a disposizione di Stefano Pioli volerà a Dubai. Un’occasione per preparare la ripresa delle ostilità al caldo, ma anche per alcuni impegni di marketing rilevanti.

Questo il comunicato ufficiale AC Milan:

“AC Milan è lieto di confermare che il Club viaggerà negli Emirati Arabi Uniti durante la pausa invernale del campionato. Il tecnico Stefano Pioli e i componenti della prima squadra che rimarranno a disposizione del mister saranno a Dubai dall’11 al 20 dicembre per un training camp, che prevedrà anche alcune amichevoli in preparazione alla seconda parte della stagione. I dettagli sugli avversari e le date verranno annunciati a breve. La presenza a Dubai darà al Club l’opportunità di organizzare una serie di attività incentrate sui tifosi e di iniziative commerciali con i partner locali, consolidando ulteriormente la presenza in un mercato strategicamente importante per il Club”.

Tanti gli impegni commerciali previsti, visto che il Milan ha attualmente rapporti con realtà mediorientali come Emirates, SIRO e Jeeny, oltre che presente di recente all’Expo 20220 proprio a Dubai con uno stand a parte.

Come detto dal comunicato, a breve verranno anche annunciate date e dettagli sulle due amichevoli che il Milan svolgerà, presumibilmente contro Arsenal e Liverpool.