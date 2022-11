Milan, via gratis dal Barcellona: un colpo subito a gennaio

Il Milan potrebbe regalarsi un grande colpo, a zero, dal Barcellona. E’ una grande opportunità per la squadra campione d’Italia e non solo

Il passo falso contro la Cremonese brucia ancora parecchio in casa Milan. I rossoneri non sono riusciti a segnare, sbattendo contro il muro eretto da Carnesecchi.

Rafael Leao non è apparso per nulla ispirato e l’assenza di Olivier Giroud ha pesato davvero tantissimo. I problemi offensivi quando il francese è assente sono davvero evidenti. I numeri di Ante Rebić e Divock Origi, d’altronde non lasciano molti dubbi sulle difficoltà dell’attacco rossonero: il croato è fermo a tre centri; il belga, invece, ha realizzato solamente un gol contro il Monza.

Serve ben altro per non pesare troppo sulle spalle del centravanti francese. Nel weekend si giocherà l’ultima partita del 2022, contro la Fiorentina, poi ci sarà spazio per le riflessioni e dei primi bilanci.

A gennaio si aprirà il mercato e Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a correre ai ripari. Si guarderà chiaramente alle opportunità che ci saranno.

Milan, affare in attacco dal Barcellona

Il Barcellona, come è noto, non sta vivendo un periodo facile, economicamente parlando, e si appresta a cedere alcuni calciatori durante la sessione invernale. Dall’Inghilterra, come si può leggere sul Daily Express, Memphis Depay è intenzionato a liberarsi gratis già durante il calciomercato di gennaio.

Il giocatore olandese vuole rilanciarsi al Mondiale per poi scegliere la giusta squadra. Depay appare poco propenso ad un trasferimento in Inghilterra. In Italia verrebbe di corsa: la Juve lo ha cercato in estate, prima di virare su Milik. Chissà che non possa diventare un’idea per il Milan. In passato, d’altronde, il suo nome era sul taccuino dei dirigenti rossoneri