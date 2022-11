Calciomercato Milan, l’agente conferma: “Contatti con i rossoneri”

L’agente di un giovane talento sudamericano conferma che ci sono stati contatti con il Milan: sarà il prossimo colpo di Maldini e Massara?

Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori lavorano intensamente per individuare giovani giocatori che possano essere utili al progetto rossonero. Gli occhi sono ben aperti in tutti i campionati, compresi quelli del Sudamerica. In Argentina c’è un profilo che piace davvero molto alla società.

Ci riferiamo a Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002 che milita nel Racing Club. Un nome che più volte abbiamo letto o sentito nelle cronache del calciomercato riguardanti il Milan. Si tratta di uno dei talenti più promettenti del campionato argentino ed è facile ipotizzare che possa approdare in Europa l’anno prossimo.

Carlos Alcazar, l’agente conferma i contatti con Milan e Inter

Sebastian Lopez, agente di Alcaraz, è stato intervistato da FCInterNews e ha così parlato del suo futuro del suo assistito: “È un calciatore dal futuro assicurato. Piace in Bundesliga e Premier League, ma pure in Portogallo e Italia. Milan e Inter? Ho parlato con tutti e due i club lo scorso agosto”.

Milan e Inter hanno avuto contatti con il procuratore nella scorsa finestra estiva del calciomercato, però poi non è decollata alcuna trattativa. Lopez indica anche il prezzo del cartellino del giocatore: “Nello scorso mercato sono giunte diverse offerte, ma nessuna è stata accettata. La valutazione è di 15 milioni di euro, che magari potrebbero essere scontati a 12. Oppure qualcosa di meno, però con la percentuale sulla rivendita futura”.

L’agente di Alcaraz è aperto alla possibilità di dialogare con le due società milanesi: “Se chiamano, sono felice di discutere con loro”. Potrebbe profilarsi un derby per il gioiello del Racing Club, ma bisogna fare attenzione pure alla concorrenza di squadre straniere.