Maignan cintura nera: salti impressionanti in palestra – VIDEO

Maignan sta tornando in buona condizione fisica: un video a Milanello conferma che è in crescita.

Non è stato convocato dalla Francia per il Mondiale in Qatar, ma Mike Maignan sta sempre meglio fisicamente. Il peggio è alle spalle, anche se non può ancora tornare a difendere la porta del Milan.

Aveva accusato un infortunio al polpaccio destro il 23 settembre durante una partita della nazionale francese contro l’Austria. Il 19 ottobre, quando era vicino al rientro, ha avuto un nuovo problema muscolare a Milanello e il suo 2022 rossonero è terminato con anticipo. La sua speranza era quella di stare abbastanza bene per rientrare in tempo per partecipare alla Coppa del Mondo, però Didier Deschamps ha fatto altre scelte.

Maignan continua a lavorare per essere nel pieno della condizione fisica nel 2023. Dall’ultimo video che ha pubblicato su Instagram si vede che il portiere del Milan sta facendo progressi. È stato ripreso nella palestra di Milanello mentre faceva dei salti per colpire un sacco da box appeso al soffitto e posizionato abbastanza in alto. Lo ha colpito prima con la gamba destra e poi con quella sinistra. Un’elevazione davvero notevole. “Cintura nera” ha scritto come commento ai suoi gesti atletici.