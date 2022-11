Milan, ci siamo: “Sarà ufficializzato a ore“

A breve grande rivoluzione in casa Milan! Come riportato dal giornalista di Sky Sport, l’annuncio è atteso ad ore!

Il Milan ha vissuto un grande cambiamento nel corso di quest’estate, ha modificato i suoi connotati dalle fondamenta. Chiaramente facciamo riferimento al passaggio di proprietà da Elliott Management a RedBird Capital. Un cambio necessario per dare continuità alla crescita, alla rinascita e all’affermazione del club rossonero nel calcio che conta, in Europa e nel mondo.

La famiglia Singer, rappresentante di Elliott, è comunque rimasta parte integrante della struttura societaria, anche in virtù del vendor loan concesso a RedBird per l’acquisizione dell’AC Milan (600 milioni di euro). Ma inevitabilmente diverse componenti sono cambiate, a partire dal CDA del club, nel quale sono subentrate nuove figure.

Ora, un’altra rivoluzione è prevista. E’ di ieri la notizia dell’addio al Milan di Ivan Gazidis. L’uomo d’affari sudamericano concluderà il suo mandato da Amministratore Delegato del club rossonero il 5 dicembre prossimo. La grande fine di un’era, dato che l’AC Milan con Gazidis in veste di CEO ha raggiunto grandi obiettivi e risanato gran parte delle sue finanze. Ivan è davvero un grande uomo, come grande lo è nel suo lavoro.

Si è subito diffusa la notizia di chi sarà il suo successore.

Milan, a breve l’ufficialità

Sarà Giorgio Furlani colui che prenderà il posto di Ivan Gazidis nella figura di Amministratore Delegato del club AC Milan. Furlani è innanzitutto un milanista, ma soprattutto un grande esperto della finanza internazionale. E’ membro del CDA rossonero da ben quattro anni (2018) e da dodici anni portfolio manager di Elliott, lo stesso fondo americano che ha preso e rialzato l’AC Milan dal quasi fallimento.

Insomma, un uomo d’affari e altamente competente, che ha come grande prerogativa quella di avere a cuore la causa rossonera. Da Sky Sport ci arrivano news cruciali in merito. Infatti, come riportato da Peppe Di Stefano, ad ore verrà ufficializzata l’elezione di Giorgio Furlani ad Amministratore Delegato del Milan. Un fatto fondamentale, e che vuole sottolineare la continua e confermata presenza di Elliott all’interno del club rossonero.