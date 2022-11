Milan, nuovo infortunio muscolare: a rischio per la Fiorentina

Da Milanello arriva la notizia dell’infortunio di un giocatore rossonero: rischia di saltare la prossima partita contro la Fiorentina a San Siro.

Milan falcidiato dagli infortuni in questa prima parte di stagione 2022/2023. È Sky Sport ad annunciare che oggi un altro calciatore della squadra di Stefano Pioli ha accusato un problema fisico.

Si tratta di Junior Messias. che ha accusato un infortunio muscolare e la sua convocazione per il match di domenica contro la Fiorentina è in dubbio. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente domani. Nel caso in cui l’esterno brasiliano dovesse essere assente, sarà interessante vedere che tipo di scelta farà il mister sulla corsia destra offensiva.

Si potrebbe aprire un ballottaggio tra Charles De Ketelaere e Rade Krunic per il ruolo di trequartista, con Brahim Diaz che potrebbe essere impiegato sulla fascia. Come ala offensiva a destra è stato impiegato pure Ante Rebic in alcune occasioni. Domani capiremo meglio la situazione.