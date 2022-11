Milan avvisato: “Sono meravigliosi ma devono stare attenti a…”

Il prossimo avversario dei rossoneri in Champions League fa i complimenti al Diavolo ma lo avvisa dei pericoli che torverà

In questo weekend si giocano le ultime partite dei campionati nazionali, che poi si fermeranno per circa un mese e mezzo per il Mondiale in Qatar. Il focus però è già agli ottavi di Champions, perché ora si conoscono gli accoppiamenti.

Il Milan ha pescato il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs sono già con la testa alla doppia sfida contro la squadra di Pioli e non sottovalutano assolutamente le qualità del Diavolo. Dopo i complimenti ricevuti dal viceallenatore dei londinesi, Cristian Stellini, sono arrivate anche le parole di Rodrigo Bentancur, che ha rilasciato le sue dichiarazioni in merito ai microfoni di Tuttosport.

Queste le parole del centrocampista uruguagio: “In Champions abbiamo beccato il Milan: sono due grandi club che stanno tornando a livelle di eccellenza. La sfida con i rossoneri si deciderà a centrocampo: loro hanno giocatori meravigliosi. Ma il tema delle seconde palle in Champions è fondamentale”. Il match d’andata è in programma il 14 febbraio a San Siro, mentre il ritorno si giocherà l’8 marzo all’Hotspur Stadium.

Bentancur: “Milan occhio al nostro attacco”

L’ex Juventus ha spiegato che i rossoneri devono temere però anche il grande valore dell’attacco del Tottenham, che se al meglio può impensierire seriamente qualsiasi avversario: “Poi i rossoneri devono fare attenzione al nostro reparto avanzato: Kane, Son e Kulusevski, che ora ha smaltito l’infortunio, sono elementi che possono risolvere tutte le partite in qualsiasi istante”.