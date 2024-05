Addio al Milan più lontano: “Perno inamovibile”

Le dichiarazioni del suo agente non sembrano lasciare molti dubbi. Ecco le sue parole che fanno star tranquilli tutti i tifosi del Milan

Arrivano le dichiarazioni dell’agente del giocatore del Milan. Parole che allontanano le voci su un possibile addio al termine della stagione.

Enzo Raiola, intervenuto ai microfoni di Tuttosport, nel corso della lunga intervista, ha parlato anche del futuro di Ismaël Bennacer: “Lui è un perno inamovibile per il Milan. E il ragazzo è contento in rossonero. Sirene arabe? No, è giovane, per l’Arabia ci sarà tempo”.

Il procuratore del centrocampista algerino non ha dunque escluso un futuro in Arabia Saudita. Ma il suo approdo in Medio Oriente non sarà certo imminente. Il giocatore ha saltato gran parte della stagione, che si concluderà contro la Salernitana, per via un infortunio. Ma Bennacer è stato indubbiamente uno dei perni del Milan di Stefano Pioli.

Il futuro dell’algerino resta comunque tutto da scrivere. Oltre alla Arabia Saudita vanno registrati altri interessamenti, come quelli provenienti dalla Premier League o dal Borussia Dortmund. Per il Milan non ci sono incedibili, ma servono offerte importanti per rinunciare ad uno dei giocatori più pagati della rosa. Il contratto d’altronde è lungo e servirà dunque mettere sul piatto una cifra sui 50 milioni di euro.

Milan, il punto sul centrocampo

Il Milan della prossima stagione ripartirà certamente da Tiijani Reijnders. Al fianco dell’olandese, verosimilmente, ci sarà ancora Ismaël Bennacer. Per gli altri centrocampisti il futuro è tutto da scrivere, da Tommaso Pobega a Musah, passando per Yacine Adli, nessuno appare incedibile.

A prescindere da eventuali cessioni o meno, però, il Milan è intenzionato a mettere le mani su un nuovo calciatore che possa migliorare il reparto mediano. Serve un giocatore capace di aiutare la difesa e le attenzioni sono dunque rivolte soprattutto a giocatori con determinate caratteristiche.

Non è un caso se sul taccuino del Diavolo ci sia il nome di Fofana del Monaco, ma anche di Amrabat, che farà ritorno alla Fiorentina, dopo il prestito al Manchester United. Entrambi i calciatori hanno contratti in scadenza nel 2025 e ciò rappresenta, evidentemente, un vantaggio per chi vuole comprare. Non sono da escludere altre idee come Hojbjerg, che è stato proposto al Diavolo, o Thuram, fratello dell’interista, intenzionato a cambiare aria e a vivere una nuova esperienza lontano dalla Ligue 1.