Milan, annuncio ufficiale: “È la mia ultima partita”

Non solo Kjaer, Giroud e Pioli: è stato confermato un altro addio dal club rossonero.

Quella di sabato è stata una giornata di saluti. La sera a San Siro il pubblico ha potuto congedare Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kjaer. Ciascuno di loro ha dato un contributo importante al Milan in questi anni.

L’allenatore emiliano ha svolto un grande lavoro soprattutto tra il 2020 e il 2022, arrivando a vincere uno Scudetto che mancava dal 2011. Da gennaio 2023 qualcosa è cambiato, anche se la squadra ha raggiunto una semifinale di Champions League ed è arrivata a qualificarsi con costanza alla massima competizione UEFA per club. Probabilmente il ciclo di Pioli era già finito al termine della passata stagione.

Ed è finito anche quello dei due calciatori. Kjaer ha 35 anni e la tenuta fisica non è più quella di qualche stagione fa. Giroud va per i 38 e ha disputato una buona annata, però ci sta che vada a concludere la sua carriera in MLS.

Milan, altro addio confermato:

Pioli non è l’unico allenatore a salutare il Milan. Infatti, anche Ignazio Abate ha annunciato che lascerà la guida della Primavera e il club rossonero. Il match di playoff contro la Lazio è stata la sua ultima partita da tecnico della giovane squadra rossonera, lo ha dichiarato lui stesso.

Queste le parole di Abate ai microfoni di Sportitalia: “Voglio ringraziare chi ha creduto in me già dall’anno scorso, affidandomi una categoria così importante. Questa è stata la mia ultima partita con il Milan. Mi sento pronto per allenare in un campionato professionistico“.

L’ex terzino ha svolto un ottimo lavoro con il Milan Primavera, soprattutto in ambito europeo. Nella passata stagione è arrivato alle semifinali di Youth League, dove quest’anno è approdato persino in finale. In campionato le cose sono andate un po’ meno bene e l’eliminazione di sabato nei playoff, arrivata dopo un pareggio contro la Lazio che ha comunque condannato i rossoneri per la peggior classifica rispetto agli avversari.

Sarà interessante vedere quale sarà la prossima tappa della carriera di Abate, se troverà una sistemazione in Serie B o se ripartirà dalla Serie C. Ha fatto vedere di avere buone idee di calcio, vedremo se saprà imporsi a un livello più alto di quello del campionato Primavera.